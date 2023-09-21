В Челябинске школьники могут пройти курсы по программированию сайтов и дронов

Пройти курсы по программированию можно бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дворец пионеров и школьников им. Крупской в Челябинске объявил о наборе школьников на обучение по программе «Код будущего». Детей будут учить языкам программирования JavaScript, CSS, HTML5, Python, а также расскажут основы программирования дронов и алгоритмов машинного обучения.

Все эти направления востребованы на рынке современных технологий и будут актуальны в мире программирования спустя много лет. Во Дворце пионеров отмечают, что знания, полученные в ходе обучения, могут пригодиться при поступлении в университет и послужат отличной основой для построения карьеры.

– Курсы рассчитаны на тех, кто интересуется «беспилотниками» и программированием. Практическая часть занимает больше половины обучения. После прохождения итоговой аттестации ученики получат сертификат о прохождении курса по программе «Код Будущего», – сообщили во Дворце пионеров и школьников им. Крупской.

Всю информацию можно узнать по телефону: 8(351) 220-08-45.

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