В Челябинской области две иномарки опрокинулись после ДТП, погиб пенсионер

Фото: ОМВД по Саткинскому району
В Челябинской области столкнулись Datsun и Renault Logan, погиб человек. Авария произошла на дороге Бирск-Тастуба-Сатка.
Datsun управлял 77-летний мужчина, опытный водитель (его стаж за рулем превысил 50 лет). По словам родственников, в день аварии пенсионер неважно себя чувствовал.
Datsun протаранил ехавший перед ним Renault. После столкновения обе машины съехали в кювет и перевернулись.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Datsun скончался в больнице, куда был доставлен на машине скорой помощи. — рассказали в ОМВД по Саткинскому району.
64-летний водитель Renault и его пассажиры чудом уцелели.
Причину аварии сейчас пытаются выяснить полицейские.
Напомним, в Челябинске автомобиль наехал на разделительные ограждение и опрокинулся.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.