В Челябинской области две иномарки опрокинулись после ДТП, погиб пенсионер

Фото: ОМВД по Саткинскому району

В Челябинской области столкнулись Datsun и Renault Logan, погиб человек. Авария произошла на дороге Бирск-Тастуба-Сатка.

Datsun управлял 77-летний мужчина, опытный водитель (его стаж за рулем превысил 50 лет). По словам родственников, в день аварии пенсионер неважно себя чувствовал.

Datsun протаранил ехавший перед ним Renault. После столкновения обе машины съехали в кювет и перевернулись.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Datsun скончался в больнице, куда был доставлен на машине скорой помощи. — рассказали в ОМВД по Саткинскому району.

64-летний водитель Renault и его пассажиры чудом уцелели.

Причину аварии сейчас пытаются выяснить полицейские.

Напомним, в Челябинске автомобиль наехал на разделительные ограждение и опрокинулся.

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