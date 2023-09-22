Деньги за бездействие: сотрудники ФСБ задержали за взятки сотрудника госстройнадзора

Сотрудника стройнадзора обвиняют в неоднократном получении взяток Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали замначальника первого территориального отдела управления регионального государственного строительного надзора Кирилла Манаенкова. Его обвиняют в неоднократном получении взяток.

По данным следствия, сотрудник структуры регионального министерства строительства несколько раз брал плату с бизнесмена, а за это закрывал глаза на происходившее на стройке.

— Он получал взятки в виде денег за заведомо незаконное бездействие при осуществлении регионального государственного строительного надзора на объекте капитального строительства, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что сейчас продолжают собирать доказательства преступлений

Напомним, из СИЗО не выпустили бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева. Его обвиняют в получении 44 взяток.

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