Бывшего вице-мэра Челябинска Конарева снова не выпустили из СИЗО, его обвиняют в получении 44 взяток

Петр Конарев остается под стражей с сентября прошлого года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший заместитель мэра Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО до 27 ноября. Такое решение принял Второй апелляционный суд, который находится в Санкт-Петербурге.

Адвокат Конарева не оставляет попыток вытащить своего подзащитного из-под стражи. Ранее защитник пытался добиться смягчения меры пресечения в Челябинском областном суде. Отказ обжаловал в апелляционном суде, но снова безуспешно.

Петра Конарева обвиняют в 44 преступлениях. Это получение 15 взяток в крупном размере вместе с сообщниками, 23 взяток в крупном размере единолично и еще 6 взяток в особо крупном размере.

Под стражей бывший вице-мэр остается уже год.

Напомним Петр Конарев работал заместителем главы города по экономическому развитию при Михаиле Юревич, а в 2019 году стал советником мэра Челябинска.

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