«Нейро-Пушкин у нас вряд ли появится»: участники #РыжегоФеста — об электронных книгах и ChatGPT

Программный директор #РыжегоФеста Ульяна Бисерова и Джангир Сулейманов, режиссер мультсериала «Смешарики».
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинске начинает работу Южно-Уральская книжная ярмарка. С сегодняшнего дня, 22 сентября, на три дня Центр международной торговли Челябинска превратится в «литературный оазис»: гости ярмарки смогут ознакомиться с актуальными новинками более 80 российских издательств — от гигантов книжного рынка до локальных региональных издателей — и приобрести их.
Параллельно с ярмаркой проходит литературный форум #РыжийФест — челябинцам дадут возможность встретиться с известными писателям, сценаристами и режиссерами, принять участие в дискуссиях, лекциях, презентациях, мастер-классах, посетить интерактивную детскую площадку.
Основные спикеры #РыжегоФеста перед открытием форума рассказали в пресс-центре КП-Челябинск о своем отношении к электронным и аудиокнигам, порассуждали, смогут ли нейросети заменить человека на литературном поприще, а также поделились первыми впечатлениями о столице Южного Урала. В беседе приняли участие:
• Ульяна Бисерова, программный директор форума #РыжийФест;
• Джангир Сулейманов, режиссер мультсериала «Смешарики»;
• Юлия Иванова, детская писательница;
• Александр Герасименко, поэт;
• Хельга Воджик, писательница и художница.
Режиссер «Смешариков» Джангир Сулейманов и писательница Хельга Воджик.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Писательница и художница Хельга Воджик и поэт Александр Герасименко
Фото: Егор ИВЛЕВ
Поэт Александр Герасименко и детская писательница Юлия Иванова.
Фото: Егор ИВЛЕВ
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