«Нейро-Пушкин у нас вряд ли появится»: участники #РыжегоФеста — об электронных книгах и ChatGPT

Программный директор #РыжегоФеста Ульяна Бисерова и Джангир Сулейманов, режиссер мультсериала «Смешарики». Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске начинает работу Южно-Уральская книжная ярмарка. С сегодняшнего дня, 22 сентября, на три дня Центр международной торговли Челябинска превратится в «литературный оазис»: гости ярмарки смогут ознакомиться с актуальными новинками более 80 российских издательств — от гигантов книжного рынка до локальных региональных издателей — и приобрести их.

Параллельно с ярмаркой проходит литературный форум #РыжийФест — челябинцам дадут возможность встретиться с известными писателям, сценаристами и режиссерами, принять участие в дискуссиях, лекциях, презентациях, мастер-классах, посетить интерактивную детскую площадку.

Основные спикеры #РыжегоФеста перед открытием форума рассказали в пресс-центре КП-Челябинск о своем отношении к электронным и аудиокнигам, порассуждали, смогут ли нейросети заменить человека на литературном поприще, а также поделились первыми впечатлениями о столице Южного Урала. В беседе приняли участие:

• Ульяна Бисерова, программный директор форума #РыжийФест;

• Джангир Сулейманов, режиссер мультсериала «Смешарики»;

• Юлия Иванова, детская писательница;

• Александр Герасименко, поэт;

• Хельга Воджик, писательница и художница.

Режиссер «Смешариков» Джангир Сулейманов и писательница Хельга Воджик. Фото: Егор ИВЛЕВ

Писательница и художница Хельга Воджик и поэт Александр Герасименко Фото: Егор ИВЛЕВ

Поэт Александр Герасименко и детская писательница Юлия Иванова. Фото: Егор ИВЛЕВ

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