«Больной человек не может работать»: Алексей Текслер поручил вакцинировать сотрудников заводов от гриппа и пневмонии

Губернатор призвал работодателей организовать вакцинацию Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил вакцинировать работников промышленных предприятий против гриппа и пневмонии. На заседании регионально Союза промышленников и предпринимателей губернатор заявил, что следует позаботиться о здоровье сотрудников.

— Здесь можно и нужно комбинировать возможности государственной системы здравоохранения, ваших корпоративных программ, — обратился Алексей Текслер к руководителям заводов. — Мы должны вместе защитить наших людей. Бизнес в этом заинтересован: больной человек не может работать.

Губернатор также призвал работодателей помогать в организации профосмотров и диспансеризаций. По словам Алексея Текслера, проведение медосмотров для сотрудников — вложение в кадровый потенциал.

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