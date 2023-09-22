На участке трассы М-5 в Челябинской области заработало антиаварийное освещение

На опорах рядом со светофорами теперь сияют сигнальные огни Фото: Егор ИВЛЕВ

На трассе М-5 в Челябинской области включили освещение. 57 фонарей установили на 741-метровом отрезке дороги в Каслинском районе.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Светить на проезжую часть начали диодные лампы. В дополнение к фонарям над трассой смонтировали три новых светофора. А уже имеющиеся светофоры оборудовали дублирующей подсветкой.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», светофоры и подсветка должны снизить аварийность.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Дело в том, что движение на участке очень интенсивное, до 19 тыс. машин в сутки. С начала 2023 года из-за ДТП там погиб один и были ранены пять человек.

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