Владелец ММК Рашников переизбран руководителем челябинского Союза промышленников и предпринимателей

Виктор Рашников возглавит СПП области еще на 5 лет. Фото: из соцсетей

В Челябинске переизбрали президента Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. По итогам голосования им стал председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников.

Об этом сообщили на конференции Челябинской региональной ассоциации работодателей «Союз промышленников предпринимателей» в пятницу 22 сентября.

Рашникова избрали руководителем на ближайшие 5 лет.

Важное заявление на заседании сделал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поручил вакцинировать работников промышленных предприятий против гриппа и пневмонии.

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