На закрытой территории Снежинска Челябинской области заметили дикого медведя

Так выглядит след зверя. Фото: Снежинск Сегодня / vk.com

На закрытой территории возле Снежинска Челябинской области заметили дикого медведя. Зверь гулял в одном из лесов «запретки». Из-за неожиданного гостя жителей просят воздержаться от активного отдыха в этих местах.

– Сегодня ездил за грибами в сторону Иткуля за третий КПП. В высохшей болотине обнаружил медвежью лежанку со свежими следами от лап и свежим пометом, – рассказал в группе ВКонтакте «Подслушано в Снежинске» житель города Юрий.

Горожан просят воздержаться от активного отдыха. Фото: Подслушано в Снежинске / vk.com

Жители Снежинска в социальных сетях вспоминают, что медведя на закрытой территории видят почти каждый год. В 2019 году «КП-Челябинск» писала о звере, который через колючую проволоку продрался ближе к городу. Потом он нашел себе берлогу и уснул. Тогда косолапого планировали вывезти в Кыштымский заказник.

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