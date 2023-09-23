В Челябинской области пьяный мужчина угнал чужую машину, чтобы покататься

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Златоусте сотрудники ГИБДД заметили странно петлявшую по дороге «Ладу Гранту». Они остановили машину и увидели за рулем пьяного 24-летнего местного жителя без документов. Водителя задержали, доставили в отдел и выяснили, что ранее об угоне этого авто заявил его 21-летний владелец.

–По обстоятельствам совершенного угона дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Также в отношении угонщика завели административный протокол о езде в пьяном виде. Сейчас он его отпустили под обязательство о явке.

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