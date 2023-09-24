Один из лучших показателей в стране: на сколько в Челябинской области вырастет зарплата в ближайшие 4 года

Зарплата южноуральцев должна повыситься почти на 11% Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области в ближайшие 4 года зарплата повысится на 10,8%. Об этом сообщили в прогнозе Минэкономразвития России по среднегодовому темпу роста номинальной зарплаты (без учета инфляции) в 2023-2026 годах.

Челябинская область заняла второе место в рейтинге. Выше показатель только в Кемеровской области, +11,1%. Среднегодовой прирост будет выше 10% еще в нескольких регионах: Дагестан, Забайкальский край, Мордовия, Воронежская, Ярославская и Владимирская области.

Так, начисленная зарплата в России в этом году вырастет на 12,4% – до 73,4 тысяч рублей, а к 2026 году повысится до 91,7 тысяч.

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