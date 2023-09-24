Скончался глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов Фото: из соцсетей

В Челябинской области скончался глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Аминов ушел из жизни внезапно. Его смерть – большая потеря для жителей Кунашакского района, корпуса глав районов и всех, кто знал этого человека, уверен губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово, – отметил глава региона.

Сабигатулла Аминов сделал многое для развития социальной сферы и инфраструктуры района. Редакция КП-Челябинск приносит соболезнования родным и близким Сибагатуллы Аминова.

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