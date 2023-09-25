Опыт — не меньше пяти лет: в Челябинске объявлен конкурс на вакансию главного архитектора

Имя нового главного архитектора Челябинска станет известно в ноябре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Администрация Челябинска объявила конкурс на замещение вакантной должности архитектора города. От соискателей требуется быть гражданином России, иметь высшее образование и стаж работы по специальности и направлению подготовки не менее пяти лет.

Выбором претендента займется конкурсная комиссия, заявки от соискателей рассмотрят в два этапа — до 25 октября можно будет подать документы, в начале ноября комиссия отберет кандидатов, которых затем ждут собеседования. Вся процедура займет почти два месяца.

— Кандидаты, прошедшие первый этап, затем пройдут индивидуальное собеседование, которое пройдет 13 ноября. Комиссия оценит профессиональный уровень кандидатов и их соответствие квалификационным требованиям, — рассказала врио начальника управления архитектуры и градостроительства Челябинска Ольга Никитина. — С 14 по 21 ноября мы подведем итоги конкурса и узнаем, кто станет новым архитектором города.

Должность «архитектора города Челябинска» (так она значится в нормативных документах) была введена в конце августа. Как пояснили КП-Челябинск в пресс-службе мэрии, фактически, этот специалист и будет главным архитектором города.

Ранее главным архитектором считался начальник городского управления архитектуры и градостроительных разрешений. Эту должность с 2020 занимал Павел Крутолапов, после его отставки в июле 2023 года временно исполняющей обязанности начальника управления стала его заместитель Ольга Никитина. Новый главный архитектор Челябинска станет подчиненным начальника управления архитектуры.

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