В Челябинске появится особая экономическая зона

ТЛК "Южноуральский" станет особой экономической зоной. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области на базе транспортно-логистического комплекса «Южноуральский» появится особая экономическая зона. О планах создания особой экономической зоны губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал на заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей.

— Проект поддерживает минэконом развития, — раскрыл подробности глава региона. — На уровне Минэко мы провели совещание, согласовали концепцию последовательного запуска площадок. Первый их них будет, как и озвучивалось ранее, на ТЛК «Южноуральский». Сейчас там доступно порядка 60 га земли для современных промышленных объектов и еще порядка 60 га для логистических комплексов. Мы будем отбирать производственные проекты, ориентированные на локализацию продукции, импортируемой из других стран, также производство и дальнейший экспорт. Думаю, логика такого подхода понятна, исходя из местоположения самого комплекса на международном транспортном коридоре «Север-Юг» в непосредственной близости от российско-казахстанской границы.