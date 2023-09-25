Суд арестовал бойца MMA по делу об убийстве ветерана СВО из Челябинской области

Убитый ветеран и обвиняемый боец ММА. Фото: соцсети

В Челябинской области отправили под стражу 19-летнего Рустама Байжуменова, обвиняемого в убийстве участника специальной военной операции. Мужчина пробудет в СИЗО почти два месяца – до 20 ноября. Меру пресечения избрал Карталинский городской суд.

— Обвиняемому назначено 1 месяц и 28 суток ареста, — рассказали КП-Челябинск в пресс-служба суда.

Инцидент произошел 15 сентября. Участник СВО Максим Н. приехал к маме в родной поселок Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области. На одной из улиц он стал свидетелем конфликта между женщиной и 19-летним бойцом ММА Рустамом Байжуменовым. Обладатель награды «За отвагу» вступился за землячку, но получил удар в горло, упал затылком на тротуар и умер, не приходя в сознание. Спортсмен сбежал с места происшествия и был задержан спустя неделю.

В отношении Рустама Байжуменова возбудили уголовное дело. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее в Челябинской области убили мобилизованного Антона Чашкина. История похожа – Антон приехал в отпуск в родную Юрюзань. Отдыхал в баре, где поспорил с мигрантом. Второго возмутил сам факт участия Чашкина в СВО, за что он нанес удар южноуральцу. Мужчина упал, ударился головой о ступеньки и впоследствии умер. Убийцу сразу объявили в розыск, но так и не задержали.

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