Вот так майские: в Челябинске мужчина во время застолья выстрелил в себя из травматического пистолета

Мужчину увезли в больницу. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Сегодня вечером в ЖК «Вишневая горка» произошло ЧП, которое взбудоражило весь район. Жители услышали выстрел, а к одному из домов приехала скорая, полиция. Собрались зеваки.

Как сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области, во время застолья мужчина случайно выстрелил в себя из травматического пистолета.

- Пострадавшего госпитализировали. Полиция проводит проверку, - уточнили в ГУ ВМД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.