«Рисковали жизнью ради других»: глава Челябинска поблагодарил южноуральских спасателей за героическую работу в Белгороде

Фото — Алексей Тимошенко

Алексей Лошкин встретился с челябинскими спасателями, которые в течение месяца оказывали помощь жителям Белгорода. За время командировки специалисты совершили 225 выездов, оперативно реагируя на все инциденты и помогая как мирному населению, так и коллегам.

— Вы работали в условиях ежедневной реальной угрозы. Днем и ночью были рядом с белгородцами, оказывали всю необходимую помощь и выполнили свою миссию достойно. Хорошо, что обошлось без происшествий, и все вернулись домой, — подчеркнул глава города.

Отдельные слова благодарности Алексей Лошкин адресовал родным и близким спасателей, которые поддержали своих мужчин в решении отправиться в такую командировку.

