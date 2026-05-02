Пасмурно и временами дожди: какая погода будет на выходных

Дождливая погода сохранится на выходных.

В Челябинске на выходных 2-3 мая сохранится пасмурная погода. По данным Гидрометцентра, сегодня, 2 мая, местами пройдут дожди, а максимальная температура воздуха составит 11 градусов. В воскресенье также будет облачно, но уже без осадков, воздух прогреется до +14.

Значительное потепление произойдет уже на следующей неделе. 5 мая синоптики обещают +20, а ко Дню Победы — до +25 градусов.

Кстати, челябинский гидрометцентр напомнил, какой капризной бывает погода на Южном Урале весной. Так, 2 мая 2007 года ураганный ветер, который дул на протяжении 12 часов, оставил без света и связи село Варна.

