Профсоюзы Челябинской области приняли резолюцию с требованиями по оплате труда и соцгарантиям

Фото: Федерация профсоюзов Челябинской области.

Первомай в Челябинской области в этом году не ограничился шествиями и концертами. Праздник стал поводом для разговора о зарплатах, условиях труда и социальных гарантиях. Главной площадкой обсуждения стал областной профсоюзный слет, организованный Федерацией профсоюзов Челябинской области. В нем приняли участие активисты, представители власти и бизнеса.

Лидер профсоюзов Южного Урала Олег Екимов назвал защиту интересов работников неизменным приоритетом:

— Наша задача — добиваться достойной заработной платы, безопасных условий труда и реальных социальных гарантий. Именно это определяет качество жизни человека труда и устойчивость экономики.

Первый заместитель губернатора Иван Куцевляк подчеркнул, что развитие области возможно только при согласованной работе власти, бизнеса и профсоюзов. Только так можно найти баланс и сохранить стабильность на рынке труда.

Отдельно участники слета обсудили риски, связанные с цифровизацией и новыми формами работы. Профсоюзы настаивают на том, чтобы трудовые и гражданско-правовые отношения были четко разделены. Это не позволит работодателям уходить от ответственности. Главные требования — сохранить гарантии достойной оплаты, безопасности и соцобеспечения.

На слете приняли резолюцию. Среди ключевых пунктов: достойный труд и безопасность как базовые права каждого работника, участие всех работодателей в соцпартнерстве, рост МРОТ до уровня медианной зарплаты, единая модель оплаты труда для бюджетников и обязательная ежегодная индексация выше инфляции. Также профсоюзы предлагают освободить от НДФЛ доходы ниже прожиточного минимума, уравнять в правах всех занятых (включая самозанятых и работников платформ).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.