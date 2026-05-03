Вальс воды и света: когда включают светомузыкальный фонтан Челябинска — полное расписание шоу на май

В Челябинске официально стартовал сезон работы светомузыкального фонтана на реке Миасс. Комплекс уже начал радовать жителей и гостей города яркими красками, музыкой и вечерней подсветкой. В пресс-службе мэрии назвали место напротив фонтана одним из самых красивых для атмосферных вечеров у воды.

Фонтан работает в двух режимах: дневном (без шоу) и вечернем со светомузыкой. С понедельника по четверг дневной режим доступен с 12:00 до 21:00, а светомузыкальные шоу включаются в 19:00, 21:00, 22:00 и 22:30 — каждое длится 15 минут.

С пятницы по воскресенье дневной режим заканчивается в 20:30, подсветка включается в 19:00, а шоу стартуют в 20:30, 21:00, 21:40 и 22:30. В паузах между представлениями фонтан работает в статичном режиме с подсветкой, но без музыки.

Особый график ожидает горожан в День Победы, 9 мая. В праздник светомузыкальные шоу продлятся по 15 минут и начнутся в 20:30, 21:00, 21:30, 22:30 и 23:30.

Напомним, собирать конструкцию к новому сезону начали несколько недель назад. Сам же фонтан открыли летом 2024 года.

