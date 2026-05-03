«Вел себя агрессивно»: полицейские поймали водителя иномарки, который пьяным катался по городу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 2 мая в Ленинском районе Челябинска сотрудники ДПС остановили автомобиль Mazda CX5. За рулем оказался 37-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Водителю предложили пройти тест на месте — прибор показал 0,605 мг/л, что значительно превышает допустимую норму. На него оформили протокол за пьяную езду.

— Водитель вел себя агрессивно, оказывал всяческое сопротивление сотрудникам полиции, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

За это на него составили еще один протокол — уже по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Судья рассмотрел дело и назначил нарушителю административный арест на 10 суток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.