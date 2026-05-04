В Челябинске суд вынес приговора дорожнику Колозяну за махинации со щебенкой

Предприниматель преувеличил в отчетах количество и качество щебня

В Челябинске суд признал директора компании «УралДорСтрой» Нвера Колозяна виновным в мошенничестве.

Уголовным делом обернулся ремонт участка дороги Фершампенуаз - Париж - Джабык, проходивший пять лет назад. Как рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области, Колозян отчитался региональному министерству дорожного хозяйства о покупке большого количества отличного щебня. А сам приобрел поменьше щебня посредственного качества. Такая хитрость позволила ему получить за ремонт дороги лишние 76,3 млн рублей из бюджета. Но потом схему раскрыли сотрудники ФСБ.

Ранее Нвера Колозяна уже осудили за взяточничество: он заплатил чиновникам 8 млн рублей, лишь бы те закрыли глаза на допущенные при починке дорог нарушения. Бизнесмена в январе 2025 года приговорили к пяти годам заключения в колонии строгого режима и оштрафовали на 40 млн рублей. Теперь, по решению суда, руководитель «УралДорСтроя» должен будет провести в колонии строгого режима 6 лет.

