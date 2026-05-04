В Челябинской области пройдут сильные дожди, но потеплеет до +25

Летнее тепло задержится всего на пару дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области уже в ночь на 5 мая могут политься сильные дожди. Обильные осадки возможны в южных и восточных районах региона. На остальной территории Южного Урала дожди также пройдут, но небольшие или умеренные.

Температура воздуха в темное время суток не опустится ниже +1 градуса, а днем во вторник потеплеет до +16, +21. Правда, осадки продолжатся.

По предварительным расчетам метеорологов, дожди на этой неделе будут идти ежедневно. При этом в дневное время 6 мая температура поднимется до +20, +25. Днем 7 мая будет ненамного прохладней: +19, +24.

Но радоваться наступлению лета пока рано. К концу недели возможно новое похолодание: днем столбики термометров перестанут добираться даже до отметки в +10 градусов, а ночью снова опустятся до +1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.