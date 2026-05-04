«Кляча сдохла к 30 годам»: челябинский психолог — о том, почему молодежь выгорает быстрее всех и как вовремя это заметить

Челябинский психолог Альфия Фрайтаг рассказала, как распознать у себя эмоциональное выгорание. По ее словам, главные признаки — это постоянная усталость, плохое настроение по утрам, раздражительность или плаксивость. Человек может срываться на других или, наоборот, заедать стресс, недосыпать и даже начать выпивать. Это не просто усталость, которая проходит после выходных, а серьезное истощение.

Особенно часто выгорают молодые люди. Они хотят быть лучшими, работают без отдыха и чувствуют полный упадок сил:

— В итоге к 30 годам, метафорично выражаясь, «кляча сдохла», — рассказала психолог журналистам Губерния.

Люди постарше (30-45 лет) тоже выгорают, но терпят ради семьи, ипотеки и работы. Это приводит к болезням и постоянному внутреннему дискомфорту:

— У них меньше гибкости и ресурсов для радикальных перемен, поэтому они склонны накапливать стресс, что и приводит к психосоматическим проблемам.

Специалист советует соблюдать режим, не работать после 6 вечера, найти хобби и обязательно брать отпуск два раза в год. Если выгорание уже случилось — необходимо выспаться, взять выходной, сменить занятие. А если стало совсем плохо (слезы, агрессия, плохие мысли), лучше сходить к психологу.

