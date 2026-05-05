Больше, чем архитектурный рекорд: челябинский завод изготовил 15-метровый стеклопакет для ВДНХ

Фото: канал в МАХ Алексея Текслера

Челябинская компания «Модерн Гласс» создала самый большой стеклопакет в России. Уникальный элемент площадью 45 квадратных метров, толщиной 89 миллиметров и весом более 5 тонн сейчас устанавливают в павильоне № 20 «Химическая промышленность» на ВДНХ в Москве. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в мессенджере MAX.

Глава региона поделился, что лично посещал предприятие в период, когда там запускали проект по расширению мощностей и выпуску крупноформатных стеклопакетов. Тогда компания ставила задачу заместить до 90% импортной продукции, и сегодня этот план реализуется.

– Компании из Челябинска в очередной раз подтверждают лидерство. Наши промышленники решают задачи, которые еще несколько лет назад казались невозможными, а сегодня становятся реальностью.

Продукция «Модерн Гласс» уже используется на ключевых объектах страны: в небоскребах Neva Towers и Capital Towers, а также в аэропорту Шереметьево. Теперь компания участвует и в создании одного из самых масштабных архитектурных элементов ВДНХ — 15-метровых витражей.

По словам губернатора, это наглядный пример, как Челябинская область успешно реализует задачи по укреплению технологического суверенитета, которые поставил президент России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.