Центр Челябинска будет перекрыт 7 мая из-за репетиции парада

На площади Революции будут репетировать

В Челябинске 7 мая планируют провести генеральную репетицию парада в честь Дня Победы. В мэрии предупредили, что ради тренировки полностью перекроют несколько улиц.

Проезд остановят с 13:30 до 18:00 на участке улицы Воровского между улицей Тимирязева и проспектом Ленина. На тот же период будет закрыт отрезок улицы Елькина между улицами Тимирязева и Воровского.

С 14:00 до 18:00 перекрыты будут проспект Ленина (на участке между улицами Красной и Свободы) и улица Цвиллинга (между улицами Тимирязева и Маркса).

Общественный транспорт на время репетиции изменит маршруты.

