В Челябинске 7 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске 7 мая планируют провести репетицию парада. На время тренировки перекроют движение в районе площади Революции, а общественный транспорт изменит маршруты.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по альтернативным схемам с 12:00 по 18:00.

Вот как будут выглядеть их маршруты:

Автобусы

№2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Лесопарковая – Петра Столыпина;

№4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;

№14а. Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ;

№18. Завод ЛД — Свободы — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк;

№22. ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;

№64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — Автобусный парк;

№78. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва;

№85. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;

№90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово.

№123. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

№128. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе —Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;

№483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой —Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

Троллейбусы

№10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;

№16. АМЗ — Тимирязева — ЖБИ;

№17. Молдавская — Парк Гагарина;

№17. Железнодорожный вокзал — Первоозерный;

№19. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.

Трамваи

№3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1;

№5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК;

№7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

№16. Чичерина — Кирова — Областная больница.

