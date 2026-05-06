В Челябинске 7 мая изменятся маршруты общественного транспорта

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинске 7 мая планируют провести репетицию парада. На время тренировки перекроют движение в районе площади Революции, а общественный транспорт изменит маршруты.
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по альтернативным схемам с 12:00 по 18:00.
Вот как будут выглядеть их маршруты:
Автобусы
№2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Лесопарковая – Петра Столыпина;
№4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
№14а. Новосинеглазово — Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ;
№18. Завод ЛД — Свободы — Карла Маркса — Цвиллинга — Труда — Кирова — Автобусный парк;
№22. ЧКПЗ — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой — Свердловский проспект — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;
№64. Железнодорожный вокзал — Свободы — Братьев Кашириных — Автобусный парк;
№78. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва;
№85. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;
№90с. Железнодорожный вокзал — Свободы — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово.
№123. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева — Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
№128. Автовокзал (Копейск) — проспект Победы — Копейское шоссе —Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Тимирязева –– Сони Кривой — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Петра Столыпина;
№483. Старокамышинск — Свободы — Тимирязева – Сони Кривой —Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Троллейбусы
№10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;
№16. АМЗ — Тимирязева — ЖБИ;
№17. Молдавская — Парк Гагарина;
№17. Железнодорожный вокзал — Первоозерный;
№19. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Трамваи
№3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1;
№5. ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК;
№7. ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;
№16. Чичерина — Кирова — Областная больница.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.