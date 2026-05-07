Ветеран СВО Андрей Мурзин стал заместителем министра экономики Челябинской области

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Ветеран специальной военной операции, боец спецназа «Ахмат» Андрей Мурзин назначен первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер подписал постановление 6 мая. Примечательно, что кресло министра в том же ведомстве когда-то занимала мать бойца. Елена Мурзина руководила региональным Минэкономразвития на протяжении семи лет с 2008 по 2015 год.

Андрей Мурзин — один из участников губернаторской программы «Герои Южного Урала», которая готовит из ветеранов СВО управленческие кадры. Ветеран СВО выбрал экономику сразу, на старте обучения. Его наставником стал заместитель губернатора Иван Куцевляк.

В своей выпускной работе Андрей Мурзин предложил создать механизм, который поможет собрать данные обо всех предприятиях области и наладить прямые связи между производителями и заказчиками. Сам он называет кадровую программу мощным трамплином для возвращения в мирную жизнь.

