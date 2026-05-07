Южноуральский агропром готов предложить свою продукцию Республике Уганда

Фото: Ю. Симонов, минсельхоз ЧО

В Челябинскую область с официальным визитом прибыла делегация посольства Республики Уганда в Российской Федерации во главе с Чрезвычайным и полномочным послом господином Мозесом Каваалууко Кизиге. Презентация экономического потенциала Челябинской области состоялась в центре «Мой бизнес». Также гости Челябинска побывали на кондитерской фабрике «Колос» (ТМ «Акульчев») – одном из предприятий, готовых поставлять в Уганду свою продукцию.

На встрече с дипломатической миссией Уганды возможности Челябинской области представил министр международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев. Продовольственный потенциал региона представила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова:

– Работа с потенциальными покупателями южноуральской продукции АПК за рубежом ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В текущем году план экспортных поставок установлен в 312 млн долларов США. Для этого нужно расширять номенклатуру экспортных товаров, привлекать новых производителей продукции – экспортеров, – сообщила Инна Подшивалова. – Сегодня привезли гостей с африканского континента, из Республики Уганда, на кондитерскую фабрику. Было видно, что продукция нашим гостям нравится. У наших предприятий есть компетенции по работе с африканским континентом, опыт работы с Алжиром, Египтом, Буркина-Фасо, Ганой, ЮАР, Танзанией, Тунисом, Нигерией. В Уганду пока поставок нет, мы здесь видим взаимовыгодное сотрудничество. Мы можем туда поставлять продукцию перемола зерна, а нашим предприятиям, производящим кондитерскую продукцию, интересны какао-бобы, ваниль, которые производит Уганда. Стараемся удовлетворить требования и желания африканских стран по упаковке, составу продукции. К слову, Челябинская область на первом месте в УрФО по производству кондитерских изделий. В январе – апреле текущего года экспорт этой продукции вырос на 44,8 процента. Сегодня наши предприятия поставляют продукцию, в том числе кондитерские изделия, в Китай, СНГ, страны Персидского залива, в Индию отгружаются овсяные хлопья, мука, макаронные изделия. Укрепляем статус России на мировом продовольственном рынке.

В числе крупнейших экспортёров Челябинской области – ООО «Ура кондитеры»), ГК «СИТНО», ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка»), ООО «Гранекс» –, ООО «Объединение «Союзпищепром», АО «Макфа», ООО ПТК «Колос» (ТМ «Акульчев»), ООО «Сигма».

Как рассказал операционный директор ПТК «Колос» Павел Жолобов, предприятие увеличивает объёмы производства, появилась новая продукция, новая упаковка.

– Кондитерские изделия фабрики представлены почти во всех федеральных сетях, также идет продвижение в небольшие локальные торговые сети. Отдельный акцент на внешнеэкономическую деятельность, налажена торговля со странами СНГ. Сегодняшний визит коллег с африканского континента, из Республики Уганды тоже подтолкнёт нас к взаимодействию на взаимовыгодных условиях, – поделился Павел Жолобов. – Мы провели сегодня экскурсию по двум подразделениям – это цех слоеного печенья и цех сдобного печенья. Мы можем поставлять в Уганду продукцию, потому что у нас есть изделия с длительными сроками хранения, а значит, даже до Африки она доедет свежей. И в обратную сторону, мы получили предложение о приобретении у них какао-бобов, различного вида шоколада.

Сегодня ассортимент фабрики насчитывает более 200 наименований. В текущем году предприятие начало реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного на 4 года. В поэтапное техническое перевооружение и установку новых производственных линий будет вложено 2,7 млрд рублей. Это позволит в 2 раза увеличить объемы производства – до 2,1 тыс. тонн сладостей в месяц, создать 600 новых рабочих мест.