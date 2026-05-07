В Магнитогорске 77-летний водитель отправил пешехода в реанимацию

В ГАИ выясняют причину аварии

В Магнитогорске пешеход получил тяжелые травмы в ДТП. Авария произошла на улице Труда.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 77-летний мужчина на Hyundai Creta сбил 39-летнего горожанина, который переходил дорогу по зебре.

Пострадавшего увезли в больницу, он находится в реанимации.

Фото: ГАИ Магнитогорска

В отношении водителя возбудили административное дело о нарушении правил движения.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

