Челябинцы 11 мая смогут привиться против клещевого энцефалита

Вакцину потребуется оплатить Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинцы без предварительной записи смогут привиться против клещевого энцефалита. Для этого в Городской клинической больнице №1 проведут специальный день открытых дверей.

Как сообщает chel.aif.ru, сделать прививку горожане смогут с 9:00 до 12:00 в понедельник 11 мая. Для этого нужно прийти в отделение профилактики (кабинет 111А) на улице Воровского, 16. С собой обязательно захватить паспорт.

Процедуру проведут бесплатно, но саму вакцину челябинцам придется оплатить.

Напомним, во второй половине мая в Челябинской области начнется пик активности клещей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.