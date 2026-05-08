Губернатор назначил врио челябинского Госкомитета охраны объектов наследия

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Исполняющим обязанности председателя Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области стала Надежда Степанова. Постановление о ее назначении подписал губернатор Алексей Текслер.
Ранее Надежда Степанова работала заместителем председателя комитета.
В документе оговаривается, что она будет исполнять обязанности руководителя до назначения постоянного председателя.
Предыдущий глава комитета Алексей Федичкин уволился в прошлом месяце.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.