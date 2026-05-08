Губернатор назначил врио челябинского Госкомитета охраны объектов наследия

Надежду Степанову назначили врио председателя с 7 мая

Исполняющим обязанности председателя Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области стала Надежда Степанова. Постановление о ее назначении подписал губернатор Алексей Текслер.

Ранее Надежда Степанова работала заместителем председателя комитета.

В документе оговаривается, что она будет исполнять обязанности руководителя до назначения постоянного председателя.

Предыдущий глава комитета Алексей Федичкин уволился в прошлом месяце.

