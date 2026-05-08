В Челябинске 9 мая изменятся маршруты общественного транспорта

В Челябинске 9 мая полностью перекроют несколько центральных улиц ради торжественных мероприятий в честь Дня Победы. Из-за этого временно изменятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.
Ограничения на дорогах будут вводить в четыре этапа. Для каждого из них разработали схему альтернативных маршрутов.
Вот как она будет выглядеть:
С 7:00 до 13:00
Автобусы
2. Чурилово — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Лесопарковая — Петра Столыпина;
4. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
14а. Новосинеглазово — Разина (обратно Железнодорожная) — Овчинникова — Елькина — Тимирязева — Воровского — АМЗ;
18. Завод ЛД — Свободы — Труда — Кирова — Автобусный парк;
22. ЧКПЗ — Свободы — Труда — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;
64. Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — Железнодорожный вокзал;
78. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Академика Королёва;
85. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — Воровского — Дарвина — Новосинеглазово;
90с. Железнодорожный вокзал — Железнодорожная — Разина — Овчинникова — Елькина — Тимирязева — Воровского — АМЗ — Сад Кристалл — Новосинеглазово;
123. Автовокзал — Сутягина — проспект Победы — переулок Юннатов —Кожевникова — посёлок Советов (обратно посёлок Советов — переулок Советов (Пожарно-спасательная часть №43) — посёлок Советов — Кожевникова) — проспект Победы — Копейское шоссе — Рождественского — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
483. Старокамышинск — Железнодорожный вокзал — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина;
Троллейбусы
10. Солнечный берег — Железнодорожный вокзал;
16. Железнодорожный вокзал — Свободы — проспект Ленина — ЖБИ;
17. Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Энгельса — Парк Гагарина;
17. Железнодорожный вокзал — Первоозёрный;
19. Мамина — проспект Ленина — Свободы — Труда — Свердловский проспект — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Трамваи
3. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Депо № 1;
5. ЧЭМК — Труда — Карла Маркса — ЧЭМК;
7. ЧГРЭС — Карла Маркса — Труда — ЧГРЭС;
16. Чичерина — Кирова — Областная больница.
С 15:30 до 23:00
Автобусы
8. Мамина — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Академика Королёва;
17а. Нефтебазовая — Воровского — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Профессора Благих.
22. ЧКПЗ — Свободы — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Генерала Брусилова;
71. ЧМК — Свердловский проспект — проспект Победы — Краснознамённая — Братьев Кашириных — Петра Столыпина.
С 18:30 до 23:00
Автобусы
18. Завод ЛД — Свободы — проспект Ленина — Российская — проспект Победы — Автобусный парк.
Трамваи
2. ЧЭМК — Першино;
3. ЧМК — ЧЭМК;
5, 7. ЧЭМК — Горького — Российская — ЧГРЭС;
16. Чичерина — Першино;
22. Чичерина — Российская — Харлова.
С 20:00 до 23:00
Автобусы
15. ЧМК — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Троллейбусы
7, 12. Рязанская — Комсомольский проспект — ЧМК;
7. Красный мост — Воровского — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал;
12. АМЗ — Воровского — проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал.
