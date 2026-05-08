102 года сквозь время и огонь: волонтеры строящегося завода поздравили уфалейскую долгожительницу

Накануне Дня Победы волонтеры Цинкового электролизного завода, который строится в Верхнем Уфалее, отправились поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. В списке — 15 ветеранов из поселка Нижний Уфалей. Это те, кто ковал победу в тылу, и те, чье детство опалила война. Волонтеры обещали зайти в каждый дом, вручить подарки от нового завода и лично сказать «спасибо».

Первая остановка — дом Анны Алексеевны Сплюхиной. Женщине, которая пережила войну 16-летней девушкой, в этом году исполняется 102 года. Волонтеров встречают социальный работник Ирина Якупова и внучка Елена Косолапова. В чистой, залитой светом комнате их встречает сама именинница. С порога звучит: «Как мне приятно, что вы приехали». И волнение гостей исчезает.

О своем прошлом Анна Алексеевна рассказывает обстоятельно. Родилась под Смоленском. Накануне войны отец, словно предчувствуя беду, собрал семью и увез в Башкирию — позже родные деревни сравняли с землей бомбежки. Отец и брат ушли на фронт с первого дня и прошли всю войну. Сама Анна с мамой и младшей сестренкой работали в совхозе доярками.

- Молоко тогда было спасением — и от голода, и от болезней, — вспоминает ветеран.

Тот самый день Победы она запомнила навсегда: полола огород, когда соседка с криком «Победа!» пробежала мимо. Девушка не поверила ушам и рванула 10 километров до совхоза — проверять.

- Прибежала, а там уже все ревут, смеются, патефоны на окна ставят, музыка играет, — делится Анна Алексеевна.

Самым сильным счастьем стало возвращение отца и брата — живых. В Уфалей она приехала по любви: встретила фронтовика с Урала, вышла замуж и осталась здесь навсегда.

- Счастливая ли жизнь? Да. Война научила главному: радоваться каждому дню и не ныть из-за трудностей, — говорит она.

До 93 лет Анна Алексеевна держала корову, потом козу. Еще в прошлом году сажала картошку. Сейчас сдает зрение, но дом помогает вести сама. Она вырастила двух сыновей, а сегодня у нее 20 внуков, правнуков и праправнуков.

Этой фотографии почти 81 год. Фото: предоставлено КП

Прощаясь с волонтерами, хозяйка обняла каждого и дала наказ: «Никогда не сдавайтесь. Жизнь у нас одна, и ее надо любить». А напоследок достала старую фотографию с сестрой.

- Этой карточке почти 81 год. Храните память о важном, — сказала она.