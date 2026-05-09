В Миасском активисты установили новые флаги на могилах участников СВО

К акции присоединились ученики школ №1 и №2 в Миасском

Ученики двух школ села Миасское вместе с волонтерами и депутатами поучаствовали в акции «Флаг Победы». Ее суть в том, чтобы заменить истрепавшиеся флаги на могилах бойцов СВО новыми. Акцию организовали «Комсомольская правда-Челябинск», региональное министерство молодежи, некоммерческие организации «Люди долга» и «Шьем нашим».

На центральном кладбище Миасского активисты заменили 15 флагов. Кроме того, в канун Дня Победы они поставили российский флаг на братской могиле 12 солдат, которые погибли перед отправкой на фронт в годы Великой Отечественной войны. Еще один флаг передали матери погибшего военнослужащего, чтобы она смогла установить его на месте упокоения сына.

Акция «Флаг России» прошла не только в Миасском. Флаги обновили также на других кладбищах, в том числе, в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Бродокалмаке. Итоги акции будут подведены после праздников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.