Копейская предпринимательница подарит сиротам игрушечного медведя, которого нашла полиция после кражи из магазина

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

В Копейске Челябинской области из магазина игрушек украли большого плюшевого медведя. Владелица торговой точки обратилась за помощью в полицию и рассказала о пропаже. Вора быстро нашли, а игрушку вернули хозяйке. Однако снова выставлять косолапого на витрину женщина не стала.

– Она приняла необычное решение: передать игрушку в местный детский дом, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Хозяйка магазина поблагодарила полицию и рассказала, что игрушка может порадовать детей, которым нужна поддержка. Полицейские поддержали эту инициативу. Скоро они отвезут медведя в детский дом и подарят детям-сиротам.

