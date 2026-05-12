Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова может стать омбудсменом

Яна Лантратова является депутатом от Челябинской области.

13-14 мая депутатам Государственной Думы предстоит проголосовать за нового уполномоченного по правам человека. Среди основных кандидатов — представитель от Челябинской области Яна Лантратова.

В повестке указано, что депутат будет представлять вопрос как председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Сама Яна Лантратова от комментариев пока воздержалась.

Всего в Госдуму на должность омбудсмена внесены три кандидатуры. Это член фракции КПРФ Артем Прокофьев и представитель ЛДПР Иван Сухарев. Кандидатуру от «Справедливой России» Яну Лантратову также поддержала фракция «Единая Россия», что и делает ее основным претендентом. Голосование будет тайным.

Полномочия действующего уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой истекли 21 апреля. Она занимала эту должность максимально возможные два срока подряд — с 2016 года. Госдума должна принять решение до 21 мая.

