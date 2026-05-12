Перенастроили производство: челябинский завод за полгода вдвое ускорил выпуск оборудования для общепита

Челябинская компания сократила время выпуска своей основной продукции на 66% всего за полгода. Производитель оборудования для столовых и ресторанов подключился к федеральному проекту «Производительность труда». Благодаря эксперту на предприятии начали внедрять бережливые технологии. Кстати, осваивать их завод начал годом ранее в региональной программе поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Развития Промышленности Челябинской области (ФРП).

На производстве нашли и устранили больше полусотни логистических проблем. Например, гравировку заготовок перенесли на операцию «Лазер» и переставили оборудование так, чтобы оно стояло вдоль маршрута изготовления деталей. Рабочие места привели в порядок по японской системе 5С (когда инструмент находится всегда под рукой), и лишние движения исчезли.

Разница оказалась впечатляющей: если раньше партия оборудования изготавливалась 77 часов, то теперь — за 46. Выработка на одного человека выросла на 22%, а объем незавершенки сократился почти на пятую часть. Трое заводчан получили сертификаты внутренних тренеров по бережливым технологиям и теперь могут обучать коллег. До конца года предприятие планирует таким же образом оптимизировать систему управления запасами и запустить внутреннюю обучающую платформу.

