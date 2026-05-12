300 тысяч за нарушения: генподрядчика метротрамвая в Челябинске суд обязал выплатить крупный штраф

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение в отношении компании «Моспроект-3», которая строит в городе метротрамвай. Организацию признали виновной по части 2 статьи 9.4 КоАП РФ. Штраф составил 300 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу.

Иск в суд направляло Уральское управление Ростехнадзора. Его подробности неизвестны, однако статья предусматривает наказание за случаи, когда при строительстве отступают от проектных решений, ставят под угрозу надежность конструкций, безопасность людей или рискуют навредить экологии, а также имуществу.

Ранее КП-Челябинск писала, что в деле в качестве третьих лиц также участвуют АО «Челябинский метротрамвай» и ФБУ «Федеральный центр строительного контроля». «Моспроект-3» известен не только проектами метро в Челябинске, но и в Нижнем Новгороде, Красноярске и Москве, а также строительством школ, дорог и других объектов.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

