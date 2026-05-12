В Челябинске 13 мая в сотне домов пропадет вода

В Советском районе Челябинска 13 мая отключат водоснабжение в сотне домов. Как сообщили в МУП «ПОВВ», причина отключения – плановые работы на водопроводе.

Краны «пересохнут» с 9:00 до 20:00. В социальные учреждения в это время обещают подвозить воду цистернами. А горожанам порекомендовали заранее сделать запасы.

Вот список адресов, которые попадут под отключение:

Белорецкая ул: 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б.

Блюхера ул: 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 94, 94в, 96, 96а, 100.

Братская ул: 2а, 3а, 3б.

Горьковская ул: 6, 11, 13.

Дарвина ул: 14, 18, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 115.

Днепропетровская ул: 4, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20.

Знаменская ул: 1б, 3, 3б, 4, 12.

Кузнецова ул: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 33.

Мебельная ул: 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а.

Некрасовская ул: 17, 19, 27.

Рылеева ул: 2б, 2в.

Толбухина ул: 3, 3а.

Центральная ул: 8.

Чарчана ул: 20, 24.

Ярославская ул: 2, 3, 9, 9а, 11, 13, 13а, 14, 15, 16.

