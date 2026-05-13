За неделю в Челябинске убирают почти 500 брошенных самокатов

Власти Челябинска рассказали, что за неделю благодаря чат-боту и активности прохожих убирают практически 500 оставленных в неположенных местах самокатов.

- Система эвакуации брошенных где попало самокатов показала себя на «отлично», - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАХ.

В среднем на уборку самоката уходит от 15 минут до двух часов. Если не реагируют операторы кикшеринга, то путь один - на штрафстоянку. Получается, добавляют в «Челябушке», управу на самокаты нашли, осталось обуздать нарушителей.