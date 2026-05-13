Челябинский «Трактор» уволил главного тренера Корешкова

Евгений Корешков. Фото: ХК «Трактор»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» расстается с главным тренером Евгением Корешковым.

Корешков руководил челябинскими хоккеистами меньше полугода. Он пришел в команду в конце 2025 года, после того, как ее покинули Бенуа Гру и Рафаэль Рише.

— Под руководством специалиста «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В 32 матчах во главе с Евгением Корешковым в «регулярке» «черно-белые» одержали 18 побед, — сообщили в пресс-службе «Трактора».

В клубе пожелали теперь уже бывшему главному тренеру успехов в дальнейшей работе.

Напомним, о планах уволить Корешкова в «Тракторе» объявили после того, как команда вылетела из плей-офф Кубка Гагарина. На место нового главного тренера прочат американца Скотта Гордона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.