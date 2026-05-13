Чем опасны растительные отходы в мусорных баках

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) временно приостановил вывоз мусора в поселке под Магнитогорском. Инцидент произошел в поселке Хуторки, где на контейнерной площадке установлены два металлических бака для ТКО. В ходе проверки сотрудники ЦКС обнаружили, что жители складируют в бункерах и рядом с ними ветки, листву и спилы деревьев.

Председателю и жителям поселка сообщили о недопустимости действий. Согласно законодательству, растительные отходы, строительный мусор и автопокрышки не относятся к ТКО. Более того, с 1 сентября 2025 года вступили в силу правила, запрещающие складировать растительные отходы на контейнерных площадках. Утилизировать такой мусор обязаны либо сами собственники, либо администрация и управляющая компания, заключив специальный договор с лицензированной организацией. Однако очередной рейс мусоровоза показал, что нарушения продолжаются. ЦКС возобновит вывоз отходов из контейнеров только после того, как администрация своими силами извлечет весь растительный мусор.

- Растительные отходы должны утилизироваться отдельно. Выбрасывать их в контейнеры строго запрещено. Это требование законодательства. За несоблюдение грозит штраф. Кроме того, пни и спилы деревьев, которые жители бросают в баки, могут сломать механизм прессования мусоровоза и вывести технику из строя. Если водитель видит торчащие ветки из бака, он вынужден развернуть мусоровоз и уехать. Их грузить в машину нельзя. Мы надеемся, что в поселке оперативно извлекут непрофильный мусор из баков, и мы сможем возобновить вывоз отходов, – отметил директор Магнитогорского кластера ЦКС Аркадий Агапов.

Подобная ситуация характерна для всех кластеров. С начала года специалисты Челябинского кластера зафиксировали более 1,5 тыс. нарушений, связанных с незаконным скоплением непрофильных отходов в контейнерных баках. Больше всего проблемных площадок зафиксировано в Сосновском районе (550) и Еткульском муниципальном округе (135). В Карабашском кластере выявлено 573 нарушения – лидирует Чебаркуль (220). В Магнитогорском кластере – 216 случаев. Особенно ситуация обострилась весной. Жители начали наводить порядок на придомовых территориях, а сухие ветки и мешки с листвой по привычке выбрасывать в контейнеры.