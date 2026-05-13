Уже более 1500 участников: в Челябинске накануне фестиваля по паделу журналистов познакомили с новым видом спорта

В Челябинске накануне фестиваля по паделу журналистов познакомили с новым видом спорта. Фото предоставлено организаторами.

Сквош, большой теннис, а теперь падел (в свободном переводе — «ракетка»). Более доступный, если говорить про функционал, вид спорта. Можно начинать, как говорят «с нуля». А все потому, что мяч в паделе не такой «скоростной», как в большом теннисе, плюс вокруг стеклянное и сеточное заграждения. Мяч остается «в поле», поскольку можно играть с отскока от стекла.

Журналистов челябинских СМИ, накануне масштабного фестиваля и чемпионата Челябинской области по паделу (16-17 мая), пригласили на часовую тренировку в Падел-центр.

Разминка, знакомство с правилами игры, отработка ударов по мячу справа и слева со всех позиций, подача, игровая практика. Инструктор Падел-центра Арина подробно объясняла все правила и особенности игры, не забывая подсказать и похвалить. За час такой тренировки, признаюсь, изрядно попотел, хорошо подвигался. И что не менее важно — у меня прошло правое плечо, которое постоянно болело. Арина сказала, что рука у меня просто разработалась. Еще пара таких тренировок и левое плечо тоже не будет беспокоить. И побегал и попрыгал, ноги-руки хорошенько потрудились. Словом, все прошло на «ура».

— Я раньше занималась почти профессионально большим теннисом, а потом и бадминтоном. Уже давненько решила также профессионально заняться игрой в падел. Прежние навыки очень пригодились. Так, что сейчас я с удовольствием и сама тренируюсь и тренирую всех желающих, — поделилась Арина.

Управляющая Падел-центром Юлия Мотовилова рассказала, что здесь работают четыре корта, и почти всегда площадки заняты. Особенно утром, вечером и в выходные дни. Работаем с 8.00 до 23.00.

— Инструкторы всегда помогут, подскажут, проведут тренировки или сыграют несколько партий. Центр новый. Открылся только в 2025 году. Все сделано по-современному. Начиная от раздевалок, заканчивая зоной отдыха. Сегодня у нас постоянно занимаются более 300 человек. А в «картотеке» почти полторы тысячи. Падел по нагрузке не уступает большому теннису, но, скажем так, попроще к освоению. Мяч дольше находится в игре, поскольку не улетает за пределы огороженного корта. Это такой интересный фитнес получается, - пояснила Юлия Мотовилова. –— Нужно учиться правильно двигаться относительно прилета мяча, отбивая удары справа и слева.

Свои силы любители этого вида спорта смогут проверить на уже втором по счету фестивале «ПАДЕЛФЕСТ.ВЕСНА» и чемпионате Челябинской области, который пройдет 16 и 17 мая на площадке Падел-центра Padel Space (ул. Артиллерийская, 124а).

В чемпионате примут участие спортсмены старше 18 лет. Мужчины будут соревноваться в рейтинговых турнирах трех категорий — от новичков до продвинутых игроков. Женщины разыграют титул в одном рейтинговом турнире, доступном для любителей. Победительницы получат в подарок помимо кубков уникальные ювелирные украшения.

Общий призовой фонд турнира — 330 тысяч рублей. Вход свободный.

СПРАВКА «КП»

По правилам играют в падел парами или один на один. Правила примерно такие же, как в больном теннисе, только подача должна происходить снизу после отскока от корта (не выше пояса). Удары от стекла происходят без касания мяча площадки.

В паделе есть базовые и профессиональные модели ракеток. Первые можно приобрести на маркетплейсах за 4 000 рублей (и выше), стоимость других может доходить и до 50-80 тысяч рублей за ракетку и больше. Базовые ракетки легче, имеют круглую или каплевидную форму и мягкую поверхность. Профессиональные тяжелее, имеют алмазную форму, более жесткую поверхность и изготовлены из карбона, что обеспечивает максимальную мощность и скорость.

В падел активно играют такие знаменитые атлеты, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Дэвид Бэкхем (все — футбол), Рафаэль Надаль (большой теннис), Александр Овечкин (хоккей) представители королевских фамилий — князь Монако Альберт, наследный принц Дубая шейх Хамдан, звезды мира кино и шоу-бизнеса.

Где поиграть в падел в Челябинске:

Падел-центр «Padel Space» (ул. Артиллерийская, 124а).

Спортивный комплекс «Арена» (ул. Молодогвардейцев, 7, ТРК «Фиеста»)

Открытый корт для игры в падел расположен в сквош-клубе S2 (ул. Свободы, 2к3)

Этим летом корты для игры в падел также откроются на крыше парковки ТРК «Родник»

