ЮУ «КЖСИ» сообщила дату открытия проблемного детского сада в Западном

Садик введен в эксплуатацию еще 26 ноября 2025 года. Фото: павительство Челябинской области

Детский сад в ЖК «Белый хутор», вокруг которого разгорелся скандал, передадут городу ориентировочно в июне. Об этом КП-Челябинск сообщил генеральный директор АО СЗ Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства Михаил Демаков.

– Строительство детского сада осуществлялось за счет собственных и заемных денежных средств АО СЗ «ЮУ КЖСИ». 26 ноября объект был введен в эксплуатацию. На сегодняшний день ведется подготовка к процедуре передачи помещения детского сада муниципальному образованию «Город Челябинск». Ориентировочный срок передачи – июнь 2026 года, – сообщил Михаил Демаков.

Напомним, садик на 278 мест был построен и сдан в эксплуатацию в ноябре 2025 года, но так и не начал принимать детей. Такая ситуация не устроила местных жителей – они давно жалуются на сложности с размещением детей в детских садах, которых всего четыре на весь район: ясельных групп мало, места даются в садиках в разных концах города.

Обеспокоенные родители записали эмоциональное видео с просьбой разобраться в причинах задержки с открытием сада, написали жалобы в прокуратуру, отправили жалобу губернатору Челябинской области, обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

После широкого общественного резонанса, а также статьи КП-Челябинск следователи возбудили уголовное дело о халатности. Доклад по делу потребовал и Бастрыкин.

