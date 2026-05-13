НовостиОбщество13 мая 2026 14:04

Теперь у Степана официально есть дом: в «Зюраткуле» рассказали об опекунах знаменитого медведя

Татьяна СТЕРХОВА
Фото: Медведь Степан | Новая жизнь на Зюраткуле / vk.com

Для известного уже не только в Челябинской области, но и по всей России, медведя по кличке Степан начался новый этап жизни. Об этом сообщили в группе косолапого в соцсетях. В экопарке «Зюраткуль» был официально подписан договор опекунства над животным. Теперь пребывание Степана в парке получило официальный статус. Руководитель фонда зоозащиты «СПАСИ МЕНЯ» Карен Даллакян и директор экопарка Анна Осипова скрепили подписями документ, который гарантирует животному постоянный уход и заботу в будущем. Символично, что это случилось ровно через месяц, как Степан стал жить на территории экопарка.

Напомним, 13 апреля 2026 года медведь был доставлен на территорию базы отдыха экопарка «Зюраткуль». С первых дней для Степана были созданы максимально комфортные условия. Его разместили в просторных «апартаментах», где есть все необходимое для счастливой медвежьей жизни: личный бассейн, уютная берлога-опочивальня с сеновалом и большая территория для прогулок и игр.

