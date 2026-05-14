Перестал доверять: в Челябинске участник СВО попросил жену купить квартиру, а потом обнаружил, что жилье не записали на его имя

Супруги рассорились из-за права собственности на квартиру Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске участнику СВО удалось отсудить квартиру у гражданской жены.

Пара долго жила вместе, однако в ЗАГСе брак не зарегистрировали. Потом мужчина подписал контракт с Минобороны.

У женщины имелся опыт работы с недвижимостью, и новоиспеченный военнослужащий ей доверял. Поэтому он отдал свою банковскую карту сожительнице и попросил купить квартиру на деньги, которые получал за подписание контракта и прохождение военной службы.

Челябинка в самом деле сняла деньги с карты и приобрела квартиру. Однако зарегистрировала ее на сове имя. Участник СВО, узнав об этом, утратил доверие к супруге и обратился в суд.

Во время разбирательства горожанка настаивала, что вложила в покупку недвижимости не только деньги гражданского супруга, но и собственные сбережения.

— В материалах дела представлены многочисленные переписки, из которых следовало, что изначально ответчик не отрицала факт приобретения квартиры для истца и договаривалась посетить МФЦ для переоформления документов, от чего в последующем уклонялась, — рассказали в пресс-службе объединенной судебной системы Челябинской области.

В итоге суд встал на сторону военнослужащего. За мужчиной признали право собственности на квартиру.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

