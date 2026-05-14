Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова стала омбудсменом

Яна Лантратова неоднократно была в гостях на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM)

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова стала уполномоченным по правам человека в РФ. Решение принималось на пленарном заседании Госдумы 14 мая. За Яну Лантратову проголосовал 301 депутат из 379 присутствовавших, что составляет более 66%.

— Для меня это большая честь и ответственность. Прекрасно понимаю, что любые слова, сказанные мной сегодня, ничего не будут значить, если они не будут подкреплены делами и решением тех многочисленных и непростых задач, которые стоят перед уполномоченным, — отметила Яна Лантратова в обращении к парламенту.

Всего в Госдуму на должность омбудсмена выдвигали три кандидатуры. Это член фракции КПРФ Артем Прокофьев и представитель ЛДПР Иван Сухарев. Кандидатуру от «Справедливой России» Яну Лантратову также поддержала фракция «Единая Россия», что и делало ее основным претендентом.

Отметим, что полномочия предыдущего уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой истекли 21 апреля. Она занимала эту должность максимально возможные два срока подряд — с 2016 года.

«Подойти не как чиновник, а как женщина»: Яна Лантратова — о «Законопроекте детей из Челябинска» и первых поездках на Донбасс

