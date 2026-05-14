Четыре года сливал информацию о ценах и дал взятку полицейскому: сотрудника челябинского завода отдали под суд

В квартиру, где жил заводчанин, нагрянули силовики. Кадр с видео СК СКР по Челябинской области

Челябинские следователи завершили расследование уголовного дела 36-летнего бывшего начальника бюро закупки услуг по содержанию и ремонту оборудования филиала одного из заводов. Мужчину задержали в феврале. Его обвиняют сразу в нескольких подкупах и даче взятки.

По данным следствия, на протяжении почти четырех лет он получил от шести директоров коммерческих организаций денежные вознаграждения в размере от 100 тыс. до полумиллиона рублей, — всего более 1,4 млн рублей. За эти деньги он сливал информацию о коммерческих предложениях и ценах других поставщиков. Это помогало заключать договоры подряда с филиалом предприятия.

Но на этом обнаглевший мужчина не остановился. 2 ноября прошлого года он и сам решил задобрить деньгами сотрудников полиции. Так он наделся, что его не привлекут к ответственности за езду без прав и даже вернут водительское удостоверение. Но не вышло — сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области выявили преступление.

Уголовное дело передано в Советский районный суд.

— Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, иных имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователем СК наложен арест на имущество обвиняемого — автомобиль и расчетные счета, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

