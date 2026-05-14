«Готов применить свой огромный опыт на новом месте»: что известно о новом тренере «Трактора» из Америки

Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 14 мая, челябинский «Трактор» официально объявил о подписании контракта с американцем Скоттом Гордоном на один сезон.

— Число хоккеистов, прошедших его школу и заигравших на высоком уровне в НХЛ, действительно впечатляет. В ежедневных разговорах о Челябинске и «Тракторе» Скотт неоднократно подчеркивал, что готов применить свой огромный опыт на новом месте и с радостью примет предложение клуба, — прокомментировал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Скотт Гордон родился в 1963 году в Броктоне (Массачусетс). С детства он выбрал позицию вратаря и тренировался под руководством отца Джима. В старшей школе защищал ворота за команды Истона и Меридена, а затем продолжил в Бостонском колледже. Профессиональная карьера голкипера длилась восемь лет: 23 матча в НХЛ, 151 — в АХЛ, плюс поездки со сборной США на ЧМ-1991 и Олимпиаду-1992.

Тренерская стезя увлекла Гордона сразу. Первым клубом в роли ассистента стала «Атланта Найтс» (ИХЛ). Во втором сезоне его повысили до главного — в 32 года он стал самым молодым тренером за 53-летнюю историю лиги. Аналогично развивались события в «Квебек Рафалс» — один сезон на посту главного. Затем два года в Лиге Восточного побережья с «Роанок Экспресс», а в 2000-м — переход в АХЛ, в фарм-клуб «Бостона» «Провиденс». Там он отработал восемь лет, из которых почти шесть возглавлял команду. В последнем сезоне выиграл регулярный чемпионат, но проиграл в финале дивизиона. Этот успех принес награду тренера года и повышение: главный в «Нью-Йорк Айлендерс» плюс ассистент сборной США. Лучший результат в «Провиденс» — финал конференции 2004/2005 с Патрисом Бержероном и Кевином Даллмэном в составе.

В Нью-Йорке Гордон провел три сезона, возглавив сборную США и свозил ее на два перверства планеты, а также ассистировал Рону Уилсону на Олимпиаде в Ванкувере. Там американцы взяли серебро, уступив Канаде в финале.

Следующая глава — в «Торонто» помощником Рэнди Карлайла, где он отвечал за игру в неравных составах. В 2014-м Гордон взял паузу ради семьи: сыновья Эрик и Райан активно занимались хоккеем.

Через год он вернулся в АХЛ, шесть сезонов тренируя «Лихай Вэлли» (фарм-клуб «Филадельфии»). С «Фантомс» дважды выходил в плей-офф, один раз — в финал конференции; предпоследний сезон прервала пандемия COVID-19. Параллельно работал в штабе сборной США на КМ-2016 под началом Джона Тортореллы (аналитика, тренировки, вратари). В декабре 2018-го «Филадельфия» уволила Дэйва Хэкстола, и Гордон закрыл сезон главным тренером «Флайерс» в НХЛ.

Сезон 2021/22 стал второй паузой. Затем — два года ассистентом в «Сан-Хосе» и ЧМ-2023 со сборной. В 2024-м Гордон реализовал давнюю идею: стал помощником в «Янгстауне» (USHL). Его талант работать с юниорами, выводя их в НХЛ, хвалят коллеги, функционеры и сами игроки. После «Янгстауна» возглавил «Ватерлоо» в той же лиге, где завершил текущий сезон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.